Четыре года за хищение квартир дали бывшей сотруднице ЖБИ-3

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления недвижимости завода ЖБИ-3. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

Несколько лет назад, пользуясь служебным положением, она похитила у предприятия четыре квартиры общей стоимостью более 18,8 миллионов рублей. От ЖБИ-3 и от имени трех ни о чем не подозревавших граждан она оформила четыре договора участия в долевом строительстве жилья на улице Елизарова в Тюмени, зарегистрировала их в органах Росреестра, после чего продала квартиры. Осенью 2015 года она решила уволиться с завода, поэтому там провели выборочную ревизию документов, в ходе которой мошенничество вскрылось. В апреле 2016 года по заявлению завода возбудили уголовное дело.

Суд приговорил бывшую начальницу к четырем годам колонии общего режима и взыскал с нее сумму причиненного ущерба.