Тюменский аферист ответит перед законом спустя двенадцать лет

В Тюмени перед судом предстанет мужчина, который находился в розыске за махинации с жильем почти двенадцать лет.

По версии следствия, в октябре 2004 года он вступил в состав организованной группы, которая приискивала квартиры, владельцы которых задолжали по коммунальным платежам. Как правило, такое жилье занимали люди, ведущие аморальный образ жизни, часть квартир пустовала. ОПГ состояло из пяти человек. Суть мошенничества заключалась в том, что покупателю демонстрировалось жилье и предлагалось его приобрести, при этом оно на законных основаниях принадлежало другим лицам. Для того, чтобы покупатели ничего не заподозрили, мошенники вручали им фиктивные ордера либо свидетельства о праве собственности. Полученные деньги аферисты похищали.

При участии 42-летнего тюменца было совершено пять мошенничеств, общая сумма похищенного составила более 2,9 миллионов рублей. Находясь под подпиской о невыезде, он скрылся, и в июне 2005-го был объявлен в розыск.

Тем временем его сообщники в 2006–2007 годах были осуждены к разным срокам. Главарь группировки в общей сложности за 29 эпизодов преступной деятельности был осужден к девяти с половиной годам колонии общего режима.

В мае 2017 года беглеца задержали в Москве и этапировали в Тюмень. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), которая предусматривает до десяти лет тюрьмы.