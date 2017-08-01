Тяжелые травмы получил сбитый на улице Западносибирской пешеход

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Дорожный инцидент произошел вчера днем на пешеходном переходе на улице Западносибирской. Там Lada Granta сбила 32-летнего мужчину.

По предварительным данным, чтобы пропустить пешехода, перед переходом остановилась "Газель". 31-летний водитель Lada не остановился и продолжил движение по соседней полосе, сбив пешехода, вышедшего из-за "Газели". Мужчина получил черепно-мозговую травму, открытый перелом плеча, переломы бедра и носа, сообщает областная автоинспекция.