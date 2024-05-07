В ТД "Центральный" произошло короткое замыкание, без возгорания

В Торговом центре "Центральный" на улице Герцена в Тюмени произошло короткое замыкание, обошлось без последующего горения, сообщили в ГУМЧС Тюменской области.

"Сообщение поступало. Прибывшими пожарными было установлено, про произошло короткое замыкание, без последующего горения. Сейчас обстановка там нормальная, никакой угрозы нет", - рассказали в пресс-службе ведомства.