В ТД "Центральный" произошло короткое замыкание, без возгорания

В Торговом центре "Центральный" на улице Герцена в Тюмени произошло короткое замыкание, обошлось без последующего горения, сообщили в ГУМЧС Тюменской области.
"Сообщение поступало. Прибывшими пожарными было установлено, про произошло короткое замыкание, без последующего горения. Сейчас обстановка там нормальная, никакой угрозы нет", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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