В Тюмени пройдет парад парусных судов

В День Победы в Тюмени состоится парад парусных судов, в нем будут задействованы 15 катамаранов, парусных яхт и маломерных моторных лодок проплывет по Туре.
Акция проходит второй год подряд, организаторы – Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов и Народный фронт. В этом году участие примут более ста человек. Среди них – люди с инвалидностью, участники специальной военной операции и их семьи.
"Мы приглашаем всех желающих прийти и насладиться этим уникальным мероприятием. Если у вас есть маломерное судно, вы можете пройти в колонне парада. "Под парусами Победы" – это не просто Парад парусных судов, это символ единства, силы духа и непоколебимой веры в будущее нашей страны!", - отмечают организаторы.
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