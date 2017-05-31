В Тюмени вынесут приговор серийному вору, обвиняемому по тридцати эпизодам

Калининский районный суд рассмотрит дело серийного вора, который с лета прошлого года орудовал в Тюмени и Тюменском районе. В деле значатся 24 доведенных до конца преступления и 6 покушений на кражу.

Мужчина проникал в дома тюменцев, откуда выносил драгоценности, снимал аккумуляторные батареи с автомобилей и похищал инструменты и материалы со строек. Общая стоимость украденного оценивается в миллион рублей.

"В ночь на 29 декабря он разбил стекло и проник в двухэтажный особняк в Комарово, где украл золотые и серебряные украшения, часы — все на 300 тысяч рублей. В поселке Московском ночью 16 февраля мужчина похитил сувенирную серебряную монету с надписью "На удачу" за 6 тысяч рублей и серебряную подкову "На счастье" за 20 тысяч", — рассказывают о добыче вора в пресс-службе областной прокуратуры.

В шести случаях кражи срывались: оказывалось, что дома кто-то есть, или срабатывала охранная сигнализация. После очередной неудачной попытки в феврале мужчину задержали. В поселке Московском он хотел залезть на второй этаж одного из домов, но передумал — уже после того, как разбил стекло. Хозяева были дома и заметили скрывавшегося мужчину. Прибывшие полицейские повстречали его бродившим по улице.

Как оказалось, задержанный 48-летний мужчина, прописанный в Свердловской области, уже был судим за кражу. На его съемной квартире нашли часть украденного, которую вернули потерпевшим.