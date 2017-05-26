В Тюмени вынесли приговор братьям за серию краж в маршрутках

К четырем и к пяти годам лишения свободы Центральный суд Тюмени приговорил двух молодых людей, оставлявших без телефонов и кошельков пассажиров общественного транспорта.

Напомним, в середине января уроженцев Бурятии 1993 и 1994 годов в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержала полиция. Как оказалось, один из них приехал в начале прошлой зимы в Тюмень, чтобы трудоустроиться. Найти работу у него получилось, поэтому он начал красть в маршрутках. В конце декабря к нему приехал двоюродный брат и они стали выходить на дело вместе. Добычей становились деньги, мобильные телефоны и кошельки из карманов и сумок пассажиров. За все время они обокрали не меньше семнадцати человек.

"Благодаря кропотливой работе следователей и оперативных сотрудников были добыты неоспоримые доказательства вины подозреваемых в совершении ряда преступлений. В рамках расследования уголовного дела следователем было допрошено семнадцать потерпевших и двенадцать свидетелей", — рассказали в пресс-службе областного УМВД.