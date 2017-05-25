При переезде тюменка вынесла со съемной квартиры приглянувшуюся технику

17:25 25 мая 2017
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pixabay.com

В областном центре 23 мая в дежурную часть отдела полиции № 1 с заявлением о краже обратился тюменец. Мужчина рассказал, что у него из квартиры, которую он сдавал в аренду, пропала бытовая техника. 

Полиция оперативно вышла на вора, им оказалась 26-летняя девушка, которая снимала у тюменца квартиру. 

"После того, как она покинула помещение, мужчина обнаружил, что похищены стиральная машинка и телевизор. Своими действиями злоумышленница нанесла гражданину материальный ущерб на общую сумму 35 тысяч рублей", — рассказывают в пресс-службе тюменской полиции.

Раньше судимостей у девушки не было, на нее заведено уголовное дело

Теги: квартирная кража
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