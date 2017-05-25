При переезде тюменка вынесла со съемной квартиры приглянувшуюся технику

В областном центре 23 мая в дежурную часть отдела полиции № 1 с заявлением о краже обратился тюменец. Мужчина рассказал, что у него из квартиры, которую он сдавал в аренду, пропала бытовая техника.

Полиция оперативно вышла на вора, им оказалась 26-летняя девушка, которая снимала у тюменца квартиру.

"После того, как она покинула помещение, мужчина обнаружил, что похищены стиральная машинка и телевизор. Своими действиями злоумышленница нанесла гражданину материальный ущерб на общую сумму 35 тысяч рублей", — рассказывают в пресс-службе тюменской полиции.

Раньше судимостей у девушки не было, на нее заведено уголовное дело