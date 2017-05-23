В Тюмени задержали угрожавшего девушке ножом грабителя

Накануне в областном центре в местный отдел полиции поступило сообщение о разбое. Девушка рассказала, что на нее напал знакомый и, угрожая оружием, похитил деньги.

Тюменку мужчина поджидал во дворе ее дома. Когда она вышла, он сел с ней в автомобиль и потребовал наличные. В ответ на отказ он приставил к ее горлу нож, после чего похитил порядка двух тысяч рублей.

Благодаря ориентировке нападавшего тотчас же задержали — автомобиль под его управлением остановили сотрудники ГИБДД на одном из перекрестков Тюмени. В ходе личного осмотра у него нашли нож и деньги, которые он не успел потратить.

Как рассказали в пресс-службе полиции, задержанный 30-летний мужчина, проживающий в Тюменском районе, уже имеет судимость. За разбой ему грозит до восьми лет тюрьмы.