Под Тюменью женщина ограбила отказавшуюся одолжить денег пенсионерку

Накануне сообщение о грабеже поступило в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Тюменский". Пенсионерка рассказала, что к ней пришла знакомая и попросила денег взаймы, а когда та ей отказала, то получила удар по голове и лишилась 9 тысяч рублей.

В скором времени оперативники задержали подозреваемую — безработную 48-летнюю жительницу Богандинского поселка, рассказали в пресс-службе тюменской полиции. На женщину заведено уголовное дело, за грабеж ей грозит до семи лет лишения свободы.