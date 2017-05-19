Под Тюменью женщина ограбила отказавшуюся одолжить денег пенсионерку

12:40 19 мая 2017
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pixabay.com

Накануне сообщение о грабеже поступило в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Тюменский". Пенсионерка рассказала, что к ней пришла знакомая и попросила денег взаймы, а когда та ей отказала, то получила удар по голове и лишилась 9 тысяч рублей.

В скором времени оперативники задержали подозреваемую — безработную 48-летнюю жительницу Богандинского поселка, рассказали в пресс-службе тюменской полиции. На женщину заведено уголовное дело, за грабеж ей грозит до семи лет лишения свободы.

Теги: пенсионеры , грабеж
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