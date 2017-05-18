Стремящихся доплыть до своих затопленных дач ишимцев возвращают обратно

Фото: пресс-служба МЧС по Тюменской области

В пострадавшем от паводка Ишиме полиция и МЧС в усиленном режиме патрулируют затопленные участки. Одна из задач — не допустить самостоятельного передвижения местных жителей по воде. Строгий запрет был введен по поручению Владимира Якушева.

"Многие ишимцы на собственных плавсредствах пытаются самостоятельно доплыть до своих садоводческих участков. Они объясняют такие действия желанием узнать о состоянии своего имущества. Наша главная задача — не допустить гибели людей. Проводим профилактические беседы на подходах к воде. Тех, кто по какой-либо причине оказался в зоне затопления, в сопровождении группы патруля доставляем на сушу", — комментирует начальник полиции по охране общественного порядка МО МВД "Ишимский" Александр Мальцев.

По его словам, особое внимание уделяется защите имущества граждан от мародерства. Окарауливание ведется на суше и на воде. Случаев краж в зоне ЧС не зафиксировано, сообщают в МЧС.

Добавим, что уровень воды в реке Ишим в этом районе пошел на спад. За сутки он снизился на 7 сантиметров и составил 932 сантиметра. На территории Ишима подтопленными остаются 23 дома, все еще эвакуированы 157 человек. На территории Ишимского района подтоплен 41 дом, 674 нежилых садоводческих участков, эвакуированы 317 человек.