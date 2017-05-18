Врача тюменской больницы подозревают в хищении миллиона рублей, собранных для тяжелобольных детей

В Тюмени в одной из областных клинических больниц организована процессуальная проверка по факту хищения более миллиона рублей, собранных благотворительной организацией на лечение детей.

Главное управление экономической безопасности МВД России вместе с Минздравом России установили, что в 2014–2016 годах заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением медучреждения направлял в благотворительную организацию недостоверные сведения о потребности в дорогостоящем медицинском оборудовании для лечения тяжелобольных ребят. Выделенные фондом деньги на медицинские средства для проведения операций по коррекции сколиотической деформации врач присвоил себе.

По итогам проверки следственное управление УМВД по Тюменской области возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество".