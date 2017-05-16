Набросившаяся на детского инспектора тюменка предстанет перед судом

В Тюмени уголовное дело завели на 30-летнюю местную жительницу за насилие к инспектору по делам несовершеннолетних.

Детский инспектор и социальный работник навестили ее дом на улице Трактовой после сообщения о том, что женщина пьяна и ненадлежащим образом смотрит за своим малолетним ребенком.

"В ходе проверки женщина стала вести себя агрессивно. При попытке ее утихомирить она несколько раз ударила инспектора. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.", — сообщает региональное СУ СК.