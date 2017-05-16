Тюменцы помогли полицейскому поймать наркокурьера

Накануне в областном центре горожане пришли на помощь гнавшемуся за закладчиком участковому.

Подозрительного молодого человека полицейский приметил у подъезда жилого дома: он пытался там что-то спрятать и все время оглядывался по сторонам. Страж правопорядка решил разузнать, в чем дело, но увидевший его мужчина бросился в бега. Ринулся в погоню и полицейский.

"Поймать злоумышленника помогли сознательные граждане. Двое юношей перегородили убегающему дорогу и вместе с полицейским окружили его. Несмотря на активное сопротивление, старший участковый задержал подозреваемого и вызвал наряд полиции", — рассказали в пресс-службе тюменской полиции.

Догадка участкового подтвердилась — возле подъезда был обнаружен сверток с наркотиком. После у молодого человека изъяли еще 30 пакетиков. Сейчас 25-летнему закладчику грозит до 20 лет лишения свободы.