В Тюмени разыскивают мужчину, напавшего на девушку в районе улицы Пермякова

В областном центре пытаются установить личность мужчины, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности.

Вечером 4 мая неизвестный напал на девушку у дома № 54 на улице Пермякова и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

Чтобы выйти на след преступника, следователи составили его фоторобот со слов потерпевшей. На вид мужчине 30–40 лет, рост 175–180 см, среднего телосложения, волосы темные, стрижка короткая, нос прямой. Он был одет в куртку черного цвета и черные штаны.

Всех, кому что-либо о нем известно, просят обратиться в СУ СК по Тюменской области по телефонам: 8(904)491-43-25, 02. Конфиденциальность гарантируется.