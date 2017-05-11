В Тюмени откроется выставка с миниатюрными изданиями Ленина

Экспозицию "Книга на ладони" представят 12 мая в музее "Дом Машарова".

На выставке можно будет осмотреть порядка сотни малых по формату предметов из коллекций "Редкая книга". Среди них — собрания сочинений Владимира Высоцкого, Александра Пушкина, фотоальбомы "Времена года" и собрание сочинений Владимира Ленина.

"Размеры самой маленькой и самой большой книги отличаются почти в 50 раз", — рассказывают в пресс-службе музейного комплекса имени Словцова.

Выставку с миниатюрными изданиями можно будет посетить до 4 июня. Стоимость взрослого билета — 30 рублей.

"Книга на ладони" — совместный проект Тюменского музейно-просветительского объединения и информационно-библиотечного центра ТюмГУ.