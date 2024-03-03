Цифровая выставка расскажет, откуда пошла земля Голышмановская

Виртуальную экспозицию "Откуда есть пошла земля Голышмановская" можно посмотреть на цифровой платформе "Артефакт".

Как рассказал редактор электронных баз Централизованной библиотечной системы Голышмановского городского округа Даниил Бетехтин, на цифровой платформе с интерактивными гидами представлены предметы быта — молотило, серп, хомут для лошади, ручные жернова, тележное колесо, которое принадлежит к первой половине XIX века.

Есть, например, прялка-рогатка, датируемая первой половиной XX века. Вещь достаточно редкая. В оличие от обычных прялок она нужна для плетения рыболовных сетей. Это предмет из частной коллекции местного жителя Юрия Коновалова. Прялка досталась нынешнему владельцу от отца Леонида, который всю жизнь ловил рыбу в близлежащих озерах Сладкое, Гагаринское, Федосеевское, Якунино.

Еще один интересный предмет, относящийся к первой половине XX века, — это прялка с урало-сибирской росписью. Лопасть украшает так называемая "маховая" роспись. Это одна из разновидностей свободной кистевой росписи масляными красками на окрашенной деревянной основе, распространенная на Урале и в Западной Сибири. Достоверно неизвестно, кому принадлежит роспись на прялке. Можно предположить, что расписал заезжий "тюменский" или "кармацкий" красильщик. Прялку бережно хранили, передавали из поколения в поколение, преподносили в качестве дара. Нынешней владелице Марии Лактионовой она досталась вместе с приданным от прапрабабушки Меланьи Осинцевой 1887 года рождения, - сообщает Тюменская линия.

Ранее на создание виртуальной экспозиции в рамках проекта "Век района на века" голышмановские библиотекари выиграли грант Президентского фонда культурных инициатив. "Проект начали реализовывать с апреля 2023 года. У нас было не так много свободных сотрудников, которые бы могли заняться созданием выставки, поэтому решили привлечь "волонтеров культуры". Они помогли нам с оцифровкой предметов, которые тогда экспонировались в нашей библиотеке. При помощи грантовых средств мы смогли обучить волонтеров. Для этого были приглашены специалисты: профессиональный фотограф, диктор, звукооператор, журналист, краевед. Также часть средств была потрачена на приобретение оборудования для оцифровки. В конце августа 2023 года представили выставку на федеральной платформе. Она доступна всем", — поделился Даниил Бетехтин.