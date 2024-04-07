Ишимская "Арт-галерея" открыла новую экспозицию

В Арт-галерее Ишима продолжает работу выставка "Фестиваль дизайна". На экспозиции собраны лучшие конкурсные проекты молодых и профессиональных дизайнеров по направлениям: архитектура, средовой дизайн, индустриальный дизайн, коммуникативный дизайн и видео, искусство и мода.

Открытие прошло в нестандартном формате – кроме традиционной официальной части зрители стали участниками креативных мастер-классов. Их подготовили гости музея. Мастер-класс "Креативные техники, или как заставить фантазию работать?", на котором было представлено несколько техник для создания новых продуктов, провела Елена Коробейникова.

Мастер-класс по технике коллажной аппликации "Сказочная птица" подготовила Виктория Семиренская, дизайнер, преподаватель высшей категории Детской школы искусств Тюменского государственного института культуры.

Выставка работает до 25 апреля в Арт-галерее (г. Ишим, ул. Луначарского, 62).

По материалам Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова