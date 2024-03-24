Тюменский ЦУМ представит выездную экспозицию музеев

Выездную экспозицию и новые экспонаты готовы представить два музея, которые открыты в тюменском ЦУМе, - рассказал генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - Мы видим, что сейчас Тюмень становится все более привлекательной для туристов и рады, что можем внести в это свой вклад. Благодаря двум музеям различной направленности любой тюменец или гость города может открыть для себя часть истории нашего края и страны в целом. Музей развития Тюмени рассказывает о жизни купечества, о быте тех людей, которые создавали город, и чьи дома до сих пор остаются основой его исторического облика. Музей исторического оружия дает возможность прикоснуться к истории наших славных побед на полях сражений.

В Музее исторического оружия сейчас представлено более ста экземпляров автоматов, ружей и пулеметов. Большая часть экспозиции посвящена Великой Отечественной войне. - Выставка "Историческое оружие" приняла участие в проекте "Музей без границ", посетив тюменскую школу N 22 с экспозицией "Время героев". Ученики этой школы смогли не только познакомиться с личными историями наших легендарных земляков, но и подержать в руках подлинные оружейные экспонаты, - рассказал руководитель музея исторического оружия Алексей Патенко.

По материалам департамента потребительского рынка администрации города Тюмени.