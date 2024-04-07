"ЖИВое искусство" можно увидеть в Ялуторовском музее

В конце марта в ялуторовском музее "Дом природы" открылась выставка "ЖИВое искусство", посвященная творчеству художников-анималистов. Сотрудники музея подготовили для ребят не только знакомство с картинами о природе, дети смогли и сами принять участие в творческом процессе.

Работа выставки сопровождается интересными мастер-классами. В предыдущие выходные начинающих художников пригласили на мастер-класс "Магия кисти" под руководством Елены Михайловой. Она поделилась некоторыми секретами анималистического искусства, показала художественные приемы и техники. От робких штрихов участники перешли к уверенным мазкам. С занятия каждый участник унес свои первые творческие работы – "портреты" милых пушистых созданий.

Выставка "ЖИВое искусство" будет работать до 31 мая. Она - участник программы "Пушкинская карта", сообщили в Ялуторовском музейном комплексе.