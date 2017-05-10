За наркотические посиделки в летнем домике тюменец пойдет под суд

В Тюменском районе уголовное дело завели на 53-летнего жителя поселка Боровского. Мужчину обвиняют в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотиков.

Знакомых наркоманов он пускал в летний домик, расположенный во дворе дома сожительницы. За это гости приносили с собой синтетический наркотик и делились с ним. Вскоре о стихийном притоне узнали полицейские, которые весной положили ему конец. На момент задержания он и двое его гостей были под наркотиками.

"Наркотические средства мужчина употребляет примерно с 1980 года. В последнее время перешел на синтетические наркотики, но денег на их покупку не было, поскольку он не работал. Так он решил обеспечить себя бесплатной дозой наркотика", — рассказывают в областной прокуратуре.