Двух тюменских предпринимательниц обвиняют в хищении бюджетных денег

В Тюмени перед судом предстанут предпринимательницы, которых обвиняют в присвоении более 5 миллионов рублей, выделенных областным правительством.

По версии следствия, с 2011-го по 2015 год генеральный директор ООО "ПрофКонсалтинг" Наталья Черепанова направляла в местный Центр занятости населения липовые документы о приобретении оборудования для рабочих мест для сотни инвалидов по профессии. Посылались туда и подделки о трудоустройстве лиц в качестве наставников с выплатой им зарплаты. Выделенные областным департаментом труда и занятости деньги на возмещение вымышленных затрат она похитила — более 4,3 миллионов рублей.

По аналогичной схеме, вместе со своей знакомой Рузилей Салиевой, ныне бывшим директором ООО "Жар-Птица", она похитила 843 тысячи рублей.

Дело о мошенничестве с использованием служебного положения рассмотрят в суде.