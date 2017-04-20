СК заинтересовался батутами в тюменском ТРЦ, где травмировались несколько детей

15:33 20 апреля 2017
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В Тюмени уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудил региональный СК в связи с инцидентами в батутном парке, работающем в ТРЦ "Тюмень Сити Молл".

По данным следствия, в этом году с февраля по апрель во время игр на батутах телесные повреждения получили пять детей в возрасте от 9 до 13 лет. Как полагают специалисты, в развлекательном заведении не были обеспечены условия безопасного нахождения несовершеннолетних.

Сейчас следователи выясняют детали истории и разбираются с изъятой документацией. В планах установить степень тяжести вреда здоровью, которую получили травмировавшиеся дети, и тех людей, в чьи обязанности входило обеспечение охраны жизни и здоровья посетителей.

Теги: ТРЦ , травмы , расследование
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