В Тюмени задержали автомобильного вора

10:05 17 апреля 2017
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В областном центре сообщение об автомобильной краже поступило в полицию на днях. Неизвестный разбил окно машины и вытащил оттуда ценные вещи.

Убежать далеко вору не удалось — его поймали через несколько минут вместе с похищенным. Задержанный 41-летний мужчина во всем признался. 

Полиция установила, что он причастен и к другим аналогичным кражам. Обворовывать машины мужчина начал в этом году. Стекла в автомобилях он разбивал из пневматического пистолета. Его добычей становились сумки, документы и кошельки. Как рассказали в тюменском УМВД, у мужчины уже есть несколько судимостей.

Автомобилистов, которые могли стать жертвой злоумышленника, просят обращаться в правоохранительные органы по телефонам: (3452) 291-600, 02.

Теги: кражи , автомобили , полиция , УМВД
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