В Тюмени задержали автомобильного вора

В областном центре сообщение об автомобильной краже поступило в полицию на днях. Неизвестный разбил окно машины и вытащил оттуда ценные вещи.

Убежать далеко вору не удалось — его поймали через несколько минут вместе с похищенным. Задержанный 41-летний мужчина во всем признался.

Полиция установила, что он причастен и к другим аналогичным кражам. Обворовывать машины мужчина начал в этом году. Стекла в автомобилях он разбивал из пневматического пистолета. Его добычей становились сумки, документы и кошельки. Как рассказали в тюменском УМВД, у мужчины уже есть несколько судимостей.

Автомобилистов, которые могли стать жертвой злоумышленника, просят обращаться в правоохранительные органы по телефонам: (3452) 291-600, 02.