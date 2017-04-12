На трассе Тюмень-Омск фура насмерть сбила пешехода

Смертельное ДТП произошло сегодня ранним утром, в 4:30, на 153-м км трассы Тюмень – Омск в Омутинском районе. Под колеса грузовика "МАЗ" попал 32-летний житель Амурской области. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода и вышел из-за проехавшей машины неожиданно для водителя грузовика. В результате аварии пешеход от полученных травм скончался. Водителя грузовика из Пермского края автоинспекторы привлекли к ответственности за отсутствие путевой документации и тахографа.

Еще четыре пешехода пострадали на дорогах Тюмени и Тобольска во вторник, 11 апреля. В Тюмени на улице Западносибирской в районе дома №4 автомобиль Toyota, двигаясь задним ходом, сбил 66-летнюю женщину. У пострадавшей перелом локтя.

На улице Шишкова, 54 под колеса автомобиля автомобилем Mazda попала 11-летняя девочка. По предварительным данным, дети играли во дворе, девочка выбежала из-за припаркованного автомобиля неожиданно для водителя. В результате происшествия она получила черепно-мозговую травму и ушиб лица.

Ночью на перекрестке улиц Республики и Семакова LADA 14-й модели сбила пешехода. Автомобилем управлял 19-летний водитель, который, по предварительным данным, проехал на запрещающий сигнал светофора. У водителя отсутствовал полис ОСАГО. Водительский стаж молодого человека 1 год, за это время он 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В результате происшествия 25-летний пешеход получил тяжелые травмы.

В Тобольске в микрорайоне Менделеева LADA 14-й модели сбила 30-летнего пешехода. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля при движении в жилой зоне превысил безопасную скорость. За два года водительского стажа автоинспекторы 7 раз привлекали молодого человека к административной ответственности. В результате ДТП пешеход получил сотрясение мозга и растяжение шеи, сообщает пресс-служба ГИБДД области.

Госавтоинспекция призывает водителей к соблюдению дорожно-транспортной дисциплины и внимательности, особенно при движении вблизи пешеходных переходов и в жилых зонах.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.