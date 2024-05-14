Девочки на самокате въехали в ДТП

Две 13-летние школьницы на одном арендованном электросамокате на улице Станислава Карнацевича, 14 въехали в автомобиль "Киа", теперь автоинспекторы выясняют обстоятельства этого происшествия.
По предварительным данным, 48-летняя водитель "Киа", выезжая с дворовой территории, остановилась пропустить транспорт, двигающий по главной дороге, в этот момент в машину въехал электросамокат, на котором передвигались две девочки.
Пострадала девочка, которая управляла СИМ. У нее травма головы. Со слов школьниц, они взяли арендованный электросамокат и поехали кататься. Увидев автомобиль, девочка не успела остановить электросамокат.
Подростки до 18-ти лет не имеют права управлять арендованными электросамокатами. Вдвоем передвигаться на электросамокате запрещено.
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