Несколько лет колонии дали водителю автобуса за смерть двух пассажиров

В Тюмени три с половиной года в колонии-поселении предстоит провести 56-летнему водителю автобуса № 30, по вине которого погибли два пенсионера.

Напомним, несчастный случай произошел 8 сентября 2016 года. На остановке "Набережная" на улице Республики водитель, не удостоверившись, что пассажиры вышли из автобуса, тронулся с места и стал закрывать двери. Не успевшие выйти пожилые брат с сестрой оказались зажаты дверями. После того, как они открылись вновь, среагировав на препятствие, пенсионеры выпали из автобуса. Водитель остановился только после криков пассажиров.

В этот же день 87-летняя женщина от полученных травм умерла в больнице. Ее 81-летний брат умер через месяц от осложнений, возникших из-за травмы головы.

"Учитывая большой общественный резонанс, региональным СКР была инициирована передача уголовного дела по подследственности следователям ведомства. Доказательства, собранные специалистами, суд признал достаточными для вынесения водителю приговора по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек)", — сообщается на сайте ведомства.

Как рассказали в областной прокуратуре, ООО "Транспортная экспедиционная компания", на которое работал водитель, оштрафовали на 30 тысяч рублей.