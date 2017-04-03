Тюменец похитил внедорожник, найденный на Avito

17:22 03 апреля 2017
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pixabay.com

В Тюмени за мошенничество в особо крупном размере перед судом предстанет 29-летний местный житель.

На жизнь мужчина зарабатывал перепродажей машин с пробегом, получая комиссионные со сделок. Продавцов он находил в интернете. В конце марта на сайте avito.ru он приметил объявление о продаже внедорожника Nissan X-Trail 2014 года выпуска. На тот момент мужчина погряз в долгах, и у него созрел план незатейливой аферы. Он связался с представителем собственника машины и договорился о встрече. Был заключен агентский договор, внедорожник оценили в 1,1 миллион рублей.

Nissan по указанию мошенника перегнали на автостоянку. На следующий день он сообщил представителю автовладельца, что нашел покупателя и ему срочно нужны документы на машину. Получив документы, он написал расписку, что через несколько дней отдаст деньги от продажи машины. На деле же мужчина вырученные деньги присвоил.

Детали истории в ближайшее время рассмотрит суд.

Теги: сайты , автомобили , мошенничество
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