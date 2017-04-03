Тюменцам, решившим разобраться с вором самостоятельно, грозит тюрьма

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Молодые люди обвиняются в похищении человека и самоуправстве.

Напомним, в октябре 2016 года они залезли в дом к 17-летнему знакомому, затолкали его в автомобиль и увезли к себе на квартиру. Как выяснилось, так они хотели разобраться с подростком, который похитил с банковской карточки одного из парней 50 тысяч рублей. Когда о краже стало известно, молодые люди долгое время угрожали юноше, в том числе и расправой, требуя вернуть украденное. Подросток сумел отдать только часть денег, сообщает региональный СК.

На квартире похитители держали юношу до позднего вечера. Когда они уснули, он сбежал. С телесными повреждениями подросток обратился в больницу, сотрудники которой сообщили о случившемся в полицию.

По горячим следам похитителей задержали. В ближайшее время дело рассмотрит суд. Молодым людям грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.