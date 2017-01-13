Два тюменца похитили обокравшего их юношу

Двум жителям Тюмени грозит внушительный тюремный срок за похищение 17-летнего знакомого.

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, подросток тайком вытащил у одного из них банковскую карту и снял с нее 50 тысяч рублей. Большую их часть он потратил на свое усмотрение. Когда кража вскрылась, то мужчины под угрозой расправы потребовали вернуть деньги. Юноша смог отдать только 10 тысяч рублей. В ответ на это мужчины поставили его перед фактом, что возьмут с него оставшуюся сумму с процентами. В итоге сумма увеличилась до 115 тысяч.

Подозреваемые проникли к молодому человеку в дом, силой вывели на улицу, посадили в автомобиль и увезли в свою квартиру. Там его связали, а затем начали угрожать, требуя деньги. Это продолжалось до позднего вечера. Затем один из фигурантов, испугавшись ответственности, развязал юношу, и тот сумел убежать. Вскоре он обратился за помощью в медицинское учреждение, сотрудники которого сообщили о случившемся в полицию.

Оперуполномоченные нашли похитителей и задержали их. Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.