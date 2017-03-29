На тюменской трассе задержали пьяного водителя фуры

Пьяного водителя фуры, перевозившего мебель, задержали тюменские автоинспекторы на 127 км федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. О неадекватном водителе "КамАЗа" сотрудникам ГИБДД сообщил дальнобойщик одной из торговых сетей.

Патруль ДПС оперативно выехал по сигналу и, обогнав фуру, остановил большегруз. 51-летний водитель пытался скрыться от полицейских в кузове своего автомобиля. При прохождении им медосвидетельствования показания алкотестера составили 1,14мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Окружающим автомобилистам повезло, что пьяного водителя остановили вовремя, до наступления трагических последствий, подчеркнули пресс-службе областной Госавтоинспекции. Большегруз доставлен на специализированную стоянку, а на водителя составлен административный материал за пьяное вождение.