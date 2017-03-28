Тюменец распродавал мебель и технику на съемных квартирах

В Тюмени полиция задержала молодого человека, опустошавшего арендованные квартиры.

26-летний мужчина, зарегистрированный в Пензенской области, находил объявления о сдаче жилья и договаривался с хозяевами об аренде. Когда он получал ключи от квартиры и въезжал в дом, то распродавал находящуюся там мебель и бытовую технику, после чего скрывался. По предварительной оценке, за счет этого молодой человек обогатился на 100 тысяч рублей.

Неделю назад молодой человек попался на краже со взломом. На улице Бабарынка из квартиры, где долгое время никто не жил, он вынес мебель и бытовую технику, и был пойман полицией. Стражи правопорядка установили его причастность к кражам на съемных квартирах.

Молодой человек во всем сознался и признал вину. На него заведены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.