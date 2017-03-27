Накренившийся дом на Лесобазе частично разберут и построят заново

Четвертый и пятый подъезды дома по ул. Домостроителей, 34 в Тюмени признаны аварийными и непригодными для проживания. В ближайшее время вокруг здания будет возведено временное ограждение зоны вероятной чрезвычайной ситуации.

Об этом собственников проинформировали представители администрации на очередном собрании. До 3 апреля жильцам рекомендовано подыскать себе временное жилье, стоимость аренды им компенсируют за счет средств областного бюджета.

Напомним, дом, который был возведен в 2007 году, накренился на 55 сантиметров из-за ошибок в строительстве фундамента. Предпринятые работы по стабилизации крена здания не привели к нужным результатам. По словам специалистов, чтобы решить проблему, необходима реконструкция здания. Предлагается разобрать до основания четвертый и пятый подъезды дома и возвести заново.

В то же время, как отметили в пресс-службе городской администрации, окончательное решение о проведении работ должны принять жильцы дома на собрании собственников. Только после оформления соответствующих документов начнется процедура разработки проектной документации, получения разрешения на реконструкцию, демонтажа двух подъездов и повторного их возведения.