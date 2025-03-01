В Тюмени откроют водонапорную башню

Реконструкция водонапорной башни на улице Орджоникидзе завершена, рассказали сотрудники многофункционального молодежного центра "Дзержинец", который продолжает свою историю с 1966 года.

Построенная в 1914 году, башня прошла путь от промышленного объекта и станет центром молодежной активности, сохранив свою уникальность и историческую ценность.

В 2025 году водонапорная башня должна стать центром притяжения для молодежи и туристов. Проект ее преобразования в креативное пространство объединяет историю, культуру и современные технологии.

В "Башне" – 7 этажей: от исторической экспозиции до зрительного зала и молодежной гостиной с камином. В новом пространстве будут проводить мастер-классы, тренинги, лекции, киноклубы и творческие встречи.

Новая площадка будет использоваться для мероприятий молодежи и представителей общественных объединений, жителей и гостей города. В "Башне" будет создана атмосфера, способствующая генерации идей и реализации молодежных проектов, уверены сотрудники центра "Дзержинец", - сообщает Тюменская область сегодня.