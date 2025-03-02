Агрономы рассказали об особенностях обрезки плодово-ягодных культур

"Выделяют два вида обрезки - формирующая и омолаживающая. Для формировки кроны соблюдаем соподчинение ветвей и четко выделяем центральный проводник. Для этого укорачиваем конкурентов. Кроме того, удаляем волчки и побеги, растущие на скелетных ветвях внутрь кроны и вертикально вверх. Если в вашем саду молодые деревья, то советую боковые ветви зафиксировать в горизонтальном положении с помощью проволочных скреп или колышков. Этот прием позволяет сделать крону рыхлой и провоцирует более раннее плодоношение. Для омоложения вырезаем старые ветви.

Рекомендуется в кроне дерева оставлять не более семи ветвей старше четырехлетнего возраста. Кроме того, удаляем больные и поврежденные побеги", - говорит агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Иван Григорьев.

Для обрезки используется два метода: на почку и на кольцо. Обрезка на почку ведется при укорачивании молодых побегов с целью провокации ветвления. На кольцо, то есть до основания, ветви вырезаются с целью полного их удаления. Ветви до 2 см в диаметре можно обрезать за один рез. Те ветви, диаметр которых больше, обрезают в два приема во избежание залома древесины под ее весом. Для этого на расстоянии 10 см от основания ветви делают пилкой надрез снизу до зажимания полотна. После этого, отступив от пропила 2-3 см в сторону вершины ветви, начинают пилить сверху. Ветвь отделяется по двум пропилам. А потом спиливают оставшийся пенек на кольцо.

После проведения обрезки все срезы обязательно обрабатываются садовым варом. Чтобы снизить риск заболевания, советую в садовый вар вмешать Фитоспорин, - сообщает КП-Тюмень.