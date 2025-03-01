Секреты по выпечке блинов раскрыли тюменцам

Тесто для блинов – основа, от которой зависит вкус и текстура готового блюда. Опытные хозяйки знают, чтобы тесто получилось идеальным, ему обязательно нужно "отдохнуть" – не менее 20–30 минут после замеса. Это нужно, чтобы клейковина муки разбухла, а тесто стало эластичным. Кроме того, чтобы блины получились тонкими и ажурными, в тесто добавляют кипяток. Сковороду нужно готовить к жарке заранее: хорошо прокалить и смазать маслом. Кто-то пользуется кулинарной кисточкой или салфеткой, но наши бабушки использовали иные способы:

ￚ Сало на вилке – один из самых древних и надежных способов. Кусочек сала нанизывают на вилку и перед каждым блином проводят им по сковороде.

ￚ Кусочек картофеля, смоченный в масле и наколотый на вилку – его удобно держать и равномерно распределять жир по поверхности сковороды.

Иногда блины нужно приготовить заранее, и чтобы они не превратились в плотный ком, опытные хозяйки складывают блины в стопку, промазывая каждый блин сливочным маслом или перекладывая их пергаментом. После жарки, блины необходимо накрыть крышкой или полотенцем, - сообщает Мегатюмень.