Тюменская область стала лидером по росту майнинговых ферм

Тюменская область стала лидером по росту майнинговых ферм среди российских регионов, по росту таких ферм среди регионов лидирует Тюменская область, заявили в пресс-службе МТС.

"Цифровая экосистема МТС проанализировала активность российских майнеров цифровой валюты с помощью запатентованного решения поиска хищений и аномалий на энергосетях Energytool. С начала года самый большой рост по количеству выявленных майнинговых ферм в российских регионах показала Тюменская область", - указано в сообщении.

По данным МТС, на январь 2025 года в России выявлено 136 575 майнинговых ферм, их количество в годовом сопоставлении выросло на 7%. Суммарная мощность всех уникальных майнинговых ферм в России может превышать 11 ГВт. Больше всего ферм было выявлено в Иркутской области, Москве, Московской области, Республике Башкортостан и Самарской области. Годом ранее в топ-5 входили регионы Северного Кавказа. По данным EnergyTool МТС, в Иркутской майнинг вырос на 18 %. Самый большой рост при этом по России в январе показали ураслькие регионы: Тюменская область - 49 %, Свердловская область - 42 %, ХМАО - 36 %, Челябинская область - 32 %. далее идут Пермский край - 30 %, Башкирия - на 24%, Самарская область - 20%, Красноярский край - на 6%.

В Иркутской области сосредоточено более 10% от выявленных майнинговых ферм. В Москве этот показатель составил около 9%, в Московской области — 8%. В Башкории и Краснодарском крае зафиксировано по 4% от всех объектов, а в Самарской, Новосибирской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге и Татарстане — по 3%.

Сопоставив динамику появления мощностей с динамикой крипторынка, аналитики МТС Energytool пришли к выводу, что пиковая загрузка ферм пришлась на май, февраль и октябрь 2024 года. Наиболее активно в России добывают Bitcoin, на который приходится 90% мощностей, а также – Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.