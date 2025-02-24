Сбер на Урале представил решения для бизнеса на базе ИИ

В рамках демодня ИЦК "Финансы" уральского форума "Кибербезопасность в финансах" гости и участники смогли познакомиться с AI-помощниками, разработанными с использованием модели GigaChat. Были продемонстрированы решения для ролей HR, юриста, маркетолога, демонстрируя широкий спектр возможностей применения искусственного интеллекта в бизнесе. Посетители мероприятия в онлайн-режиме могли решить различные бизнес-задачи с помощью AI-помощников или просто пообщаться с ними на профильные темы.

Отдельно был продемонстрирован кейс по обработке с помощью GigaChat сложных финансовых документов. Участники смогли убедиться в том, что модель, за считаные секунды анализирует годовую консолидированную финансовую отчетность Сбера (МСФО) и позволяет человеку адресно получить основные выводы из документа без необходимости его читать "от корки до корки", причем без потери в качестве анализа.

Сбер продолжает активно развивать технологии искусственного интеллекта, стремясь предложить своим клиентам эффективные бизнес-решения, способствующие росту и развитию.