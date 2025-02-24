В блинной столице проводят Масленичный разгуляй

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В блинной столице региона — Ялуторовске начался Масленичный разгуляй — яркое семейное событие, наполненное традициями, радостью и вкусными впечатлениями. Кульминацией праздника станет 2 марта. В этот день у стен деревянного сибирского острога вас ждет настоящее празднество: карнавал, конкурсы, веселые игры, ярмарка и, конечно, дегустация блинов. Именно здесь пекут трехметровые блины – самые большие в стране, благодаря которым Ялуторовск вошел в Книгу рекордов России.