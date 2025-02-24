В блинной столице проводят Масленичный разгуляй

16:21 24 февраля 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://visittyumen.ru

В блинной столице региона — Ялуторовске начался Масленичный разгуляй — яркое семейное событие, наполненное традициями, радостью и вкусными впечатлениями. Кульминацией праздника станет 2 марта. В этот день у стен деревянного сибирского острога вас ждет настоящее празднество: карнавал, конкурсы, веселые игры, ярмарка и, конечно, дегустация блинов. Именно здесь пекут трехметровые блины – самые большие в стране, благодаря которым Ялуторовск вошел в Книгу рекордов России.

Теги: блины , Масленица , туризм , Ялуторовск
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2025