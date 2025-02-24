Портфель ответственного финансирования Сбера вырос на 30%

По итогам 2024 года портфель ответственного финансирования Сбера достиг 3,77 трлн рублей — это на 30% больше, чем год назад. Такие данные привела старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Липская на заседании общественного совета партийного проекта "Зелёная экономика", к ключевым целям которого относятся формирование экономики замкнутого цикла, повышение ресурсной и энергетической эффективности.

Как отметила Татьяна Липская, Сбер помогает развивать в стране зелёную экономику через широкий спектр программ и инициатив, в том числе зелёные кредиты, линейку некредитных ESG-сервисов для бизнеса, а также проекты ГЧП совместно с ППК "Российский экологический оператор". В 2024 году предприниматели приобрели в Сбере некредитных ESG-продуктов на 3,4 млрд рублей — в два раза больше, чем в 2023 году. Банк также разрабатывает и внедряет инструменты для повышения энергоэффективности на основе передовых сервисов с использованием искусственного интеллекта (AI), проводит экологические акции, поддерживает волонтёрство и развивает собственную экоплатформу "Сберегаем вместе".

Общая доля Сбера в финансировании инфраструктуры по обращению с ТКО в России сегодня составляет 78%. В 2024 году Сбер направил 88 млрд рублей на создание инфраструктуры ТКО в 13 субъектах РФ, рассказала Татьяна Липская. Такие сделки обязательно реализуются при поддержке Минприроды России и ППК РЭО в виде грантов для регионов с недостаточной бюджетной обеспеченностью и через выпуск зелёных облигаций.

Планируется, что общий объём проектов, реализуемых совместно с ППК РЭО в 32 регионах России, в 2024–2026 годах составит 169 млрд рублей. Кроме того, специалисты Сбера и ППК РЭО разработали AI-модель, которая выявляет незаконные свалки с точностью до 90%. По запросу регионов в банке готовы проектировать точечные цифровые решения для конкретных проблем обращения с ТКО.