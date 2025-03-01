О садовых работах в марте рассказала опытная огородница

Заместитель председателя Союза садоводов Тюменской области Нина Щербакова рассказала, какие работы предстоит сделать в марте, чтобы обеспечить успешное развитие растений и получить богатый урожай.

В первой декаде марта производим посев высокорослых сортов и гибридов томатов для защищенного грунта (теплицы), а также низкорослых сортов перцев для открытого грунта. Еще можно сеять лук чернушку и порей (раннеспелые сорта). Из однолетних цветов: лобелию каскадную, петунию кустовую, вербену, немезию, гацанию, астры (высокорослые сорта), а также двулетние растения (мальву, шток-розу, наперстянку, маргаритку) и некоторые многолетние цветы.

Во второй декаде марта сеем среднерослые и низкорослые томаты для защищенного и открытого грунта, а также георгины однолетние, флоксы однолетние, астры низкорослые.

В третьей декаде марта – посев томатов для открытого грунта, базилика на рассаду.

Если вы хотите вырастить раннюю зелень у себя на подоконнике, рекомендуемые культуры-спринтеры – шпинат, рукола, портулак овощной, кресс-салат.

Также необходимо достать из хранилища луковицы гладиолусов, клубни георгинов, очистить и осмотреть посадочный материал на наличие порчи и при обнаружении сразу провести обработку, чтобы не допустить дальнейшего распространения патогенной флоры. После чего выставить их на свет.

В марте начинается пикировка ранее посеянных перцев и томатов. Грунт рекомендуется проливать легким раствором Фитоспорина с целью профилактики различных заболеваний, а за день до этого молодую рассаду следует опрыскать иммуностимулятором Эпин, чтобы повысить приживаемость растений.

Через 1–20 дней после пикировки можно сделать первую корневую подкормку комплексным удобрением для рассады (Росток, Здравень, Агрикола, Агролюкс и др.). Также 1 раз в 2–3 недели следует подкармливать рассаду по листу микроэлементами в хелатной форме (Цитовит, Феровит). Обязательно нужно следить, чтобы молодым растениям не было холодно, иначе может развиться черная ножка, - сообщает Тюменская область сегодня.