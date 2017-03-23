Мошенники продавали тюменским пенсионерам фильтры для воды за 100 тысяч рублей

В Тюмени полиция задержала группу лиц, подозреваемых в мошеннических действиях.

Злоумышленники обзванивали людей и говорили, что представляют компанию по продаже фильтров для очистки воды. Если человек заинтересовывался товаром, то агент приходил к нему домой и, демонстрируя работу фильтра, показывал эксперимент. Он набирал воду из-под крана и воздействовал на нее электроприбором. В стакане появлялся заметный осадок. Затем продавец повторял это с заранее заготовленной дистиллированной водой, якобы пропущенной через фильтр. Отсутствие осадка он объяснял уникальными свойствами фильтра. Фокусом впечатлялись, как правило, пожилые люди, которые соглашались за внушительную сумму приобрести его. По словам одного из задержанных, закупочная цена фильтра составляла 10 тысяч рублей, продавали же они их по 95 тысяч рублей.

Всего оперативниками были задержаны шесть человек. Сейчас они дают признательные показания. Один из организаторов, 31-летний житель Омской области, по решению суда заключен под стражу, второй, житель Тюмени, под домашним арестом.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Полиция полагает, что злоумышленники могут быть причастны к серии аналогичных преступлений. Пострадавших от их действий или обладающих какой-либо информацией просят обращаться по телефонам: (3452) 291-065, 8 922 485 60 69 (уголовный розыск), 270-073 (следственная часть).