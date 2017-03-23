Антитеррористические учения прошли в тюменском аэропорту "Рощино"

17:46 22 марта 2017
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Более 500 сотрудников управлений ФСБ, МВД, ФСО, Нацгвардии, МЧС и органов власти Тюменской области приняли участие в антитеррористических учениях, прошедших сегодня в аэропорту "Рощино".

Как сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, учение проводили для отработки практических навыков по пресечению террористического акта на объекте воздушного транспорта, ликвидации возможных последствий теракта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными структурами.

По оценке руководителя антитеррористического учения, все правоохранительные ведомства и органы исполнительной власти сработали удовлетворительно. В период проведения учения аэропорт работал в обычном режиме.

Теги: Рощино , аэропорт , терроризм , ФСБ , учения
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