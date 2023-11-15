На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск проходят учения по ликвидации масштабного ДТП

Движение на 371-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск частично ограничено связи с проведением межведомственных учений по ликвидации последствий ДТП. Автоинспекторы регулируют движение вручную, в реверсивном режиме, по одной полосе в двух направлениях.
В межведомственных учениях по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия на 371-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области участвуют сотрудники МЧС, экипажи ДПС, бригады скорой медицинской помощи и представители дорожной организации.
Согласно сценарию учений, на трассе грузовой автомобиль столкнулся с автобусом, водитель автобуса пытаясь уйти от удара, совершил столкновение с бензовозом, от удара автобус съехал в кювет, бензовоз съехал в противоположный кювет от автобуса, произошла разгерметизация бензовоза с последующим розливом нефтепродуктов и воспламенением паровоздушной смеси. Большегруз после столкновением с автобусом съехал в кювет, водитель оказался заблокированным в деформированной кабине. Пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести.
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