В Тюменской области начались двухдневные командно-штабные учения

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В Тюменской области 5 и 6 марта в рамках Всероссийских пройдут командно-штабные учения, участие в них принимают специалисты различных ведомств, будут задействованы основная и специальная техника экстренных служб.

Это ежегодные плановые учения. Их проводят для совершенствования знаний и практических навыков руководящего состава органов управления и сил РСЧС по вопросам предупреждения, ликвидации последствий ЧС природного характера и организации жизнеобеспечения населения, сообщили в ГУ МЧС по ТО.

Ранее также сообщалось, что 6 марта с 10:40 до 10:45 состоится проверка системы оповещения населения. Прозвучит сигнал "Внимание всем!": заработают сирены и громкоговорители, будут замещены специальной информацией эфиры теле- и радиоканалов.