Антитеррористические учения проведут в Тюмени 24 ноября

Оперативный штаб в Тюменской области проведет командно-штабные учения на территории лагеря "Остров детства" (10-й км Салаирского тракта города Тюмени) и в его окружении, сообщает инфрмцентр првительства ТО.

В учениях будут задействованы сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, работники экстренных служб, представители органов исполнительной власти Тюменской области. Мероприятие приводится в целях отработки практических навыков по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений.