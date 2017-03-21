Бывший уголовник вновь отправится в колонию за многомиллионную аферу с землей

В Тюмени тюремные сроки за махинации с землей получили директор ООО "Наша-Тюмень-72" Евгений Трубачев и его пособница, бывший инженер кадастровой палаты Росреестра Анна Киселева.

В 2008 году Трубачев получил шесть с половиной лет колонии за мошенничество. Мужчина, выдававший себя за чиновника областной администрации, обманул две компании на пять миллионов рублей. В 2013 году он вышел из тюрьмы и взялся за аферы с земельными участками.

Трубачев попытался зарегистрировать право собственности на землю стоимостью более 2 миллионов в Тюменском районе по липовым документам, но регистрирующий орган усомнился в их подлинности и отказал ему. Тогда он вступил в сговор с Киселевой. С ее помощью по фальшивым государственным актам с декабря 2014 года по июль 2015-го ему удалось поставить на учет восемь земельных участков в Дербышах и Ошукове. В некоторых случаях он добился регистрации права собственности, дав несколько взяток государственному регистратору регионального Росреестра Наталье Семеновой на общую сумму в 420 тысяч рублей.

Ущерб региональному департаменту имущественных отношений от махинаций Трубачева и Киселевой оценили в 16 миллионов рублей.

В феврале – июне 2015 года они по отработанной схеме поставили на учет еще шестнадцать земельных участков в Тюмени и Тюменском районе кадастровой стоимостью свыше 26 миллионов рублей, но завладеть ими не успели — их деятельность пресекли правоохранительные органы.

Трубачеву суд назначил десять лет колонии строгого режима и штраф в 3 миллиона рублей. Киселеву приговорили к четырем с половиной годам в колонии общего режима и штрафу в 350 тысяч рублей в доход государства, сообщает областная прокуратура. Бывшего государственного регистратора Семенову оштрафовали на 2,4 миллиона рублей.