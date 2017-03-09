В Тюменской области страховой агент выдавала липовые полисы ОСАГО

Виновной в мошенничестве и присвоении суд признал 35-летнюю жительницу села Ингалинского Упоровского района Ольгу Русакову.

В 2015 году женщина, работавшая страховым агентом, обманула 13 граждан и одну местную организацию, выдав им поддельные полисы ОСАГО. Полученные за них деньги она взяла себе. Еще четырем людям она дала настоящие полисы, но вырученные деньги в страховую компанию не передала. От ее действий пострадали две фирмы, от имени которых она выписала документы.

В общей сложности аферистка похитила около 110 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, женщина завлекала клиентов невысокими ценами страхования. Большинство пострадавших — односельчане, которые знали Русакову и доверяли ей.

Суд приговорил бывшего страхового агента к 480 часам бесплатных общественно полезных работ и взыскал с нее сумму ущерба.