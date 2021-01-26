Оформить автостраховку теперь можно в офисах Сбера

В офисах Сбера в Тюмени и Тюменской области теперь можно оформить полисы ОСАГО от 12 страховых компаний-партнёров банка. Ранее аналогичный сервис был доступен только в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

В прошлом году Сбер запустил страховой маркетплейс для автомобилистов в нашем мобильном приложении. Однако мы заметили, что многим было бы удобно заключать договоры автострахования при посещении офиса, и решили предоставить такую возможность. Комфорт клиентов – наш приоритет, поэтому уже в ближайшее время также появится возможность оформления полисов и в нашей дочерней компании "СберСтрахование".

Договоры ОСАГО уже можно оформить в отделениях Сбербанка в Тюмени, Ишима, Заводоуковске, Ялуторовске и Тобольске. Сотрудники банка рассчитают для автовладельцев варианты стоимости полиса в разных страховых компаниях-партнерах. После того как клиент выберет оптимальный вариант, менеджер отделения поможет оформить для него полис электронного ОСАГО.