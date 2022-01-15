Право на компенсацию по ОСАГО имеют инвалиды, которые не могут самостоятельно передвигаться из-за заболеваний

Более трех тысяч жителей Тюменской области, которым была установлена впервые или продлена инвалидность в 2021 году, имеют ограничения к передвижению II и III степени. Все инвалиды с данными ограничениями, а также после ампутации стопы, голени или бедра, имеют право на получение от Пенсионного фонда РФ компенсации по ОСАГО в размере 50% от ее стоимости до окончания срока инвалидности.

"Основными причинами нарушения функций передвижения являются последствия травм, заболевания нервной и костно-мышечной системы, ампутации нижних конечностей, - сообщила руководитель-главный эксперт Главного бюро МСЭ по Тюменской области Надежда Олькова - Кроме того, проблемы с передвижением вызывают заболевания, при которых развиваются одновременно выраженные нарушения дыхательной и сердечно–сосудистой систем организма. Например, ХОБЛ и ишемическая болезнь сердца".

Посмотреть есть ли право на данную льготу можно в Индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА) в пункте "Заключение о наличии медицинских показаний для приобретения инвалидом транспортного средства за счет собственных средств либо средств других лиц или организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности". Если в данном пункте стоит слово "Да", то в этом случае Пенсионный фонд предоставит компенсацию по ОСАГО. Если же указано слово "Нет", то даже обратившись за компенсацией, вам придет отказ. Всю дополнительную информацию по вопросам предоставления компенсации по ОСАГО можно уточнить в отделении Пенсионного фонда РФ по Тюменской области по телефону 8 800-600 -01-82

Напоминаем, что с 2021 года Главное бюро МСЭ по Тюменской области не высылает гражданам Индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА). Она формируется только в форме электронного документа в Федеральном реестре инвалидов. Инвалид или его представитель может посмотреть ИПРА в Личном кабинете на сайте sfri.ru.

На бумажном носителе ИПРА может быть предоставлена инвалиду (представителю) по его запросу. В этом случае следует обратиться в Главное бюро МСЭ по Тюменской области. Телефон "горячей линии": 8 (3452)38-32-09, сообщила АиФ - Западная Сибирь.